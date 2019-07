Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca in data de vineri 28 iunie 2019 se va incheia perioada de inscrieri pentru ceremonia de premiere a cuplurilor din Blaj care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta. Petrecerea festiva va avea loc in data de 3 iulie 2019, la Paradisul Transilvaniei, de la…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, a implinit 17 ani. Adolescenta a avut parte de o petrecere organizata de mama sa, Amy Teiceanu. Fata cea mare a lui Liviu Varciu, Carmina, și-a aniversat ziua de naștere in data de 8 mai. Adolescenta a avut parte de o mica petrecere organizata de mama sa, Amy Teiceanu.…

- Primaria municipiului Aiud si Serviciul de Ajutor Maltez din Romania, filiala Aiud organizeaza, in data de 15 mai 2019, evenimentul „Ziua Familiei”, in cadrul caruia vor fi sarbatorite familiile care implinesc 50 de ani de la casatorie in anul 2019. Cuplurile casatorite in anul 1969, care domiciliaza…

- Primarul clujului i-a invitat înainte de Paște pe toți clujenii care au împlinit 50 de ani de la nunta pentru a le înmâna o diploma onorifica cu ocazia "Nuntii de aur". Edilul a premiat perechile, marea majoritate venind însoțiși de familie sau prieteni…

- Imparatul Japoniei, Akihito, care va renunta la tron la sfarsitul acestei luni, si imparateasa Michiko au celebrat ieri sase decenii de casatorie prin evenimente aniversare desfasurate pe parcursul zilei, potrivit agentiei nipone Kyodo, citata de Agerpres. In 1959, Akihito, pe atunci printul mostenitor…