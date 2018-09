Alina Gorghiu, candidat PNL la europarlamentare 2019

BPJ al PNL Timiș și-a exprimat în unanimitate acordul față de intenția acesteia de a-și depune candidatura pentru alegerile care vor avea loc anul viitor. ”Mi-a spus că dorește să-și anunțe candidatura și i-am spus că are are susținerea mea. În ședința pe care am avut-o joi am pus pe ordinea de… [citeste mai departe]