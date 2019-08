Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu exista niciun risc” dupa explozia soldata cu cinci morti, la 8 august, intr-o baza de lansare de rachete in Marele Nord rus, asigura presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP.Intr-o conferinta de presa, inaintea intalnirii la Fortul Bregancon cu omologul sau francez Emmanuel Macron,…

- 'Nu exista niciun risc' dupa explozia care s-a soldat cu cinci morti la 8 august la o baza de lansare a rachetelor in Marele Nord rus, a asigurat luni presedintele Vladimir Putin, in timpul unei vizite in...

- 'Nu exista niciun risc' dupa explozia care s-a soldat cu cinci morti la 8 august la o baza de lansare a rachetelor in Marele Nord rus, a asigurat luni presedintele Vladimir Putin, in timpul unei vizite in Franta, potrivit AFP.

- 'Nu exista niciun risc' dupa explozia care s-a soldat cu cinci morti la 8 august la o baza de lansare a rachetelor in Marele Nord rus, a asigurat luni presedintele Vladimir Putin, in timpul unei vizite in Franta, potrivit AFP.In cursul unei conferinte de presa sustinute inaintea intalnirii…

- 'Nu exista niciun risc' dupa explozia care s-a soldat cu cinci morti la 8 august la o baza de lansare a rachetelor in Marele Nord rus, a asigurat luni presedintele Vladimir Putin, in timpul unei vizite in Franta, potrivit AFP. In cursul unei conferinte de presa sustinute inaintea intalnirii…

- Explozia a survenit, joi, in timpul unui test de la o baza de lansare a rachetelor balistice in Marele Nord rus. Exista suspiciuni ca ar fi vorba de un accident nuclear. Sambata, agenția rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anunțat ca cinci dintre angajații sai au murit in urma unei explozii care…

- Primaria orasului Severodvinsk a informat cu privire la o 'crestere pentru scurt timp' a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind…

- Primaria orasului Severodvinsk a informat cu privire la o "crestere pentru scurt timp" a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk, in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind urmata de un incendiu,…