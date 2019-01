Cu ocazia zile de naștere a fiicei sale, Connect-R a postat pe pagina de Instagram o fotografie cu cea mica și un mesaj emoționant! Connect-R: „Nu sunt perfect, dar sunt al tau” Vezi aceasta postare pe Instagram Stiu ca uneori iti lipsesc ,plecat prin turnee ,alteori uit ce-ti promit ! Nu sunt oerfect , dar sunt al tau, ????sunt taticul tau si te iubesc ! La multi ani copilul meu frumos !!! Sa fi sanatos si fericit !! Nu suntem tot timpul ochi in ochi , dar cu siguranta pentru totdeauna suflet in sufket ❤️ O postare distribuita de Connect-r (@connectr) pe Ian 25, 2019 at 3:46 PST Connect-R…