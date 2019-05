Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa luni, 13 mai 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, transmite un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. Pe agenda reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene vor figura…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, in cadrul careia au fost abordate subiecte de actualitate de pe agenda de politica externa, precum Parteneriatul Estic si situatia din Afganistan, informeaza un comunicat…

- Ministrul apararii naționale, la reuniunea B9 de la Varșovia Ministrul apararii naționale, Gabriel Leș, participa astazi si mtine la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale Initiativei B9, care va avea loc la Varșovia. La activitate, co-organizata de Ministerul Apararii Nationale…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, va lua parte, in zilele de 4 si 5 aprilie, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale Initiativei B9, care va avea loc la Varsovia. La activitate, co-organizata de Ministerul Apararii Nationale din Polonia si Ministerul Apararii Nationale din…

- Romania a asigurat in capitala Kenyei, Nairobi, in calitate de presedinte al Consiliului UE, coordonarea celor 28 de state membre in relatia cu Organizatia Internationala a Cafelei (OIC). Reuniunea s-a desfasurat la 25-29 martie si a avut pe agenda demersuri referitoare la membrii care nu si-au onorat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, in cadrul careia au fost abordate subiecte de actualitate de pe agenda de politica externa, precum Ucraina, Siria, Cornul Africii si Venezuela. In contextul marcarii implinirii…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc luni, la Bruxelles, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), pe agenda figurand dosarele Ucraina, Venezuela, Siria, Yemen si Cornul Africii. Este de asteptat ca sefii diplomatiilor din tarile UE sa adopte concluzii…