- Un barbat de 43 de ani, din Șimleu Silvaniei, a fost retinut de politisti dupa ce, prin violența, i-a furat unui barbat telefonul mobil și portofelul cu acte și suma de 50 de lei. Sambata, 5 octombrie in jurul orei 16.30, o femeie a sesizat Politia despre faptul ca in spatele blocului unde locuiește…

- Peste 55 m.c. de material lemnos, deținut fara documente legale de un barbat din orașul Singeorz Bai, in valoare de peste 30.000 de lei, au fost confiscați de polițiști ca urmare a unor percheziții care au avut loc joi. Acțiunea a venit, se pare, ca urmare a plangerilor penale depuse de Garda Forestiera,…

- Numele unui polițist apare intr-o stenograma la dosar, in 2012. Pe 3 aprilie 2012, ora 20:25:15, procurorii DIICOT Olt au inregistrat o discuție telefonica intre liderul rețelei de trafic de minore, Bogdan Daniel Marinel, zis și Cocoș, și un barbat neidentificat, care folosea o cartela prepaid. Acesta…

- La data de 16 iulie 2019, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Sebeș l-au identificat pe un barbat de 32 de ani, din Sebeș, care in data de 1 iulie 2019, in jurul orei 13,00, ar fi intrat in incinta unei societați comerciale și ar fi sustras un telefon mobil, in valoare de 1 500 lei, care…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) au efectuat, miercuri, o perchezitie in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu – Rutier, intr-un dosar in care sapte politisti de frontiera sunt cercetati pentru luare de mita. Potrivit unui comunicat al DGA transmis AGERPRES, descinderea a avut loc cu…

- Cercetat in stare de arest preventiv Un barbat din Bucerdea Granoasa reținut de polițiștii din Blaj pentru talharie, va fi cercetat in stare de arest preventiv. La data de 13 iulie 2019 polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Blaj au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore,…