Stiri pe aceeasi tema

- Patru dintre militarii raniti in Afganistan, vineri, din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", au fost externati, anunta Ministerul Apararii Nationale intr-un comunicat de presa transmis...

- Cinci militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care se afla in misiune in Afganistan, au fost raniti vineri in timp ce executau o misiune de patrulare mixta impreuna cu militari...

- Militarii fac parte din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei" din Galati, care se afla in misiune in Afganistan, si au fost raniti astazi, 24 mai, in jurul orei 12,30, ora Romaniei, in timp ce executau o misiune de patrulare mixta impreuna cu militari americani, in zona de responsabilitate.

- Cinci militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care se afla in misiune in Afganistan, au fost raniti vineri in timp ce executau o misiune de patrulare mixta impreuna cu militari americani, in zona de responsabilitate, anunta Ministrul Apararii Nationale (MApN). In ultima luna au…

- La cateva zile de cand a fost ranit, in Afganistan, asemeni unui compatriot din Batalionul 300 Protectia Fortei „Sfantul Andrei”, fruntasul Ionut Burlacu a fost dus in Germania. Transferul s-a facut pentru ca militarul roman – despre care Ministerul Apararii anunta, miercuri, ca e in stare stabila –…

- Doi militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care se afla in misiune in Afganistan, au fost raniti luni, 6 mai, in jurul orei 2.35, ora Romaniei, in timp ce executau o misiune de patrulare interioara in Baza Aeriana Kandahar.

- Doi militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care se afla in misiune in Afganistan, au fost raniti, luni, in timp ce executau o misiune de patrulare interioara in Baza Aeriana Kandahar. Starea lor este stabila, unul dintre ei fiind deja externat.

- Ministerul Apararii a oferit noi informatii despre cei patru militari romani din cadrul Batalionului 300 Protectia Fortei “Sfantul Andrei”, care au ajuns la spital, sambata, dupa ce vehiculul blindat in care se aflau a devenit tinta unor insurgenti. In primul rand, e important de mentionat faptul ca…