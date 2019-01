Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 11 ianuarie 2019, secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, responsabil cu derularea procedurii de achizitie aferenta Programului de inzestrare esențial „Corveta multifuncționala”, a prezentat ministrului Apararii Nationale un raport de informare cu privire la acest subiect.Astfel,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat marti ca asteapta raportul secretarului de stat pentru finalizarea achizitiei de corvete, insa a precizat ca este o procedura "extrem de complexa" si nu doreste sa "puna presiune" pe Departamentul pentru Armament. "Termenul pe care l-am dat (12 ianuarie,…

- Achizitia corvetelor multirol Procedura pentru achizitia corvetelor multirol este în termen, a declarat marti ministrul apararii nationale, Gabriel Les. Dupa ce a fost audiat în comisia de specialitate din Senat, el a precizat ca achizitia se afla, în acest moment,…

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a anunțat, luni seara, referitor la procedura achiziției celor patru corvete multifuncționale destinate Marinei Militare Romane, ca termenul limita pentru o decizie privind licitația este 12 ianuarie, informeaza Mediafax."Suntem in termen. Pana in…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, referitor la achiziția celor patru corvete pentru dotarea Forțelor Navale Romane, ca procedura se afla in faza de auditare din partea Departamentului de Armament și ca la nivelul Ministerului se va lua o decizie in momentul in care se va emite un raport complet, informeaza ZF."In…