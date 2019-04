Un Emmanuel Macron hotarat, in ofensiva - ”oare am apucat-o pe un drum gretit? Eu cred contrariul”, a apreciat el - si-a livrat joi raspunsul dupa marea dezbatere si criza ”vestelor galbene”, multiplicandu-si anunturile fiscale si institutionale intr-o mare conferinta de presa la Palatul Elysee, relateaza AFP.



Intr-o intriducere de aproape o ora, Macron a evocat mai intai ”miscarea inedita”, de la 17 noiembrie, a ”vestelor galbene”, careia i-a salutat ”revendicarile juste de la origine”, care nu trebuie sa fie ”ocultate de violentele unora”.



In fata unui ”profund sentiment…