Luptele se intensifică în jurul capitalei libiene Tripoli, înaintea unei reuniuni a ONU Luptele se intensifica între forțele mareșalului Khalifa Haftar, care avanseaza spre capitala libiana, și cele al guvernului de uniune naționala (GNA) cu sediul în Tripoli, cu câteva ore înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, scrie AFP.



Armata Naționala Libiana (ANL) a omului forte din estul țarii, mareșalul Haftar, care a lansat joia trecuta o ofensiva asupra Tripoli, a afirmat ca a cucerit de la trupele loialiste o cazarma la circa 50 km sud de capitala.



