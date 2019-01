Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doi ani de cand Andreea Marin și Tuncay Ozturk au divortat si se pare ca separarea e benefica doar pentru ea, nu si pentru el. De cand e singurel si sustine ca nu are o relatie cu Sandra, asistenta blonda, Tuncay Ozturk nu isi poate face iubita. Fostul sot al Andreei Marin sustine ca nu mai…

- Au trecut doi ani de cand Andreea Marin și Tuncay Ozturk au divorțat, iar pana acum, medicul a fost destul de reținut in detalii despre viața personala. Deși a fost surprins in compania mai multor tinere, acesta a refuzat pana acum, sa comenteze subiectul. "Am tot incercat sa evit intrebarea asta. Sigur…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Romania trebuie sa fie primita in Spatiul Schengen, dar in acelasi timp a subliniat ca nu pot avea loc compromisuri cand e vorba de drepturile oamenilor sau lupta impotriva coruptiei.

- Unul dintre reputații doctori specializați in oncologie pediatrica din Turcia, profesor Ceyhun Bozkurt, vine in premiera la Iași, sambata 19 ianuarie 2019, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala pentru copiii din Romania suspectați sau diagnosticați cu cancer. Evenimentul de second opinion va…

- Viata politica se invarte in jurul unui foarte redus numar de personaje. Prin natura functiei se afla mereu in centrul atentiei presedintele republicii, primul ministru, presedintii celor doua camere ale parlamentului, liderii partidelor parlamentare, iar in mod exceptional ministri, functionari publici,…

- Ea este Florentina Constantin (Florycel) are 26 de ani locuieste in Ploiesti si are mare nevoie de noi. Vrea sa traiasca din nou, normal!Pana in 17 iunie 2018 a fost plina de viata, iubitoare, sarea in ajutorul oricui avea nevoie, avea doua locuri de munca pentru a reusi in viata, in Romania (ospatar…

- Mihai Leu, povestea incredibila a unui invingator! Totul despre lupta campionului cu nemiloasa boala! Ce l-a ajutat sa mearga mai departe si cum a depasit fiecare moment greu! Un interviu cat o lectie de viata.