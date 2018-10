Liderul liberal a mai spus, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca inclusiv Codul penal si Codul de procedura penala trebuie sa fie puse in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia, dar si cu deciziile Curtii Constitutionale. 'Am luat decizia de a initia un proiect de lege de modificare a tuturor legilor justitiei in conformitate cu recomandarile Comisiei de la Venetia. In privinta Codului penal si a Codului de procedura penala, deja Curtea Constitutionala s-a pronuntat pe Codul de procedura penala, identificand 64 de prevederi neconstitutionale. Toate trebuie transpuse, toate trebuie…