După ce s-au distrat, a lovit-o și i-a luat banii

După ce au consumat împreună băuturi alcoolice la barul unui motel din municipiul Deva, o localnică în vârstă de 66 de ani și un bărbat de 49 de ani... The post După ce s-au distrat, a lovit-o și i-a luat banii appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]