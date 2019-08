Lovitură pentru întreaga Europă. Cea mai mare economie a UE intră în recesiune Banca centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca prima economie a Europei ar putea sa intre in recesiune in trimestrul al treilea, ca urmare a unei contractii semnificative a productiei industrial. "Economia ar putea să se contracte din nou în trimestrul al treilea", a apreciat Bundesbank în raportul său lunar, potrivit Agerpres. Perioada iulie-septembrie ar fi al doilea trimestru consecutiv de contracţie a economiei germane, definiţia obişnuită a recesiunii, după un declin de 0,1% în perioada aprilie-iunie 2019. "Principalul motiv… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

