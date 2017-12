Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi monitorizat cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes și s-ar putea spune ca poliția rutiera din Romania intra intr-o noua era, cea a dronelor, conform stirileprotv.ro. Agenții de la circulație ii vor supraveghea pe șoferi in trafic cu aceste…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera. „La…

- "La fel ca cehii, sarbii sau slovenii, datele arata ca romanii sarbatoresc Anul Nou in strainatate, unsprezece destinatii din Top 20 fiind in afara tarii. Cele mai multe destinatii sunt din tarile vecine. Printre acestea se numara Viena, Budapesta sau Praga", se precizeaza in analiza citata de Agerpres. …

- Tot mai mulți romani iși manifesta interesul pentru destinații interne in ceea ce privește petrecerea vacanței de iarna de anul acesta. Daca tot nu pleaca departe de țara, Romanii prefera hotelurile de peste trei stele, cu pachete SPA incluse, au precizat mai mulți turoperatori. …

- Majoritatea romanilor prefera si in acest an sa isi petreaca Craciunul si Revelionul in destinatii interne, la hoteluri incepand de la trei stele, cu pachete de SPA incluse, iar numarul celor care aleg sa plece intr-o vacanta in perioada Sarbatorilor de iarna este in crestere, au precizat pentru…

- Violeta Stoica Sarbatorile de Iarna inseamna pentru mulți dintre romani petreceri in familie, acasa sau in stațiunile montane, inclusiv in cele de pe Valea Prahovei. Puțini cunosc, insa, condițiile de dincolo de ușile inchise ale bucatariilor unor restaurante din locații aflate in stațiunile montane…

- Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit de Craciun oferte care pornesc de la 150 de lei de persoana, in Sinaia, si pot ajunge la 1.015 de euro, la un hotel de lux din Azuga. Pensiunile ofera pomana porcului, placinte facute in casa si vin fiert, precum si cadouri pentru cei mici.

- Traina Badulescu a vorbit despre destinațiile ”vedeta” pe care romanii le prefera in minivacanța de Craciun și Revelion. ”Destinațiile preferate sunt in primul rand cele din Romania. Majoritatea turiștilor, cam trei sferturi, iar regula e valabila de zece ani, merg in Romania. Destinațiile…

- Agentii de paza sunt peste tot prin curtea spitalului de boli psihice din cartierul Berceni, informeaza Romania TV. Este abordat unul dintre ei cu un caz concret: o femeie care uita mereu gazele deschise la aragaz. A fost adusa la spital, dar s-a intors repede acasa. Citeste si Crima de la…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anunțat marți, la Poiana Brașov, ca voucherele de vacanța se vor da in primul trimestru al anului viitor, pentru acestea fiind aprobata suma de 842 de milioane de lei in bugetul pe 2018. ”Voucherele de vacanța se vor da anul viitor. Sunt bugetate in proiectul…

- ''Voucherele de vacanta se vor da anul viitor. Sunt bugetate in proiectul pe 2018. S-a discutat in asa fel incat toate institutiile publice centrale sa le acorde anul viitor, pentru ca suma de 842 de milioane de lei a fost prevazuta in buget. Valoarea indemnizatiei sau a primei de vacanta este de…

- Linia privata Softrans scumpeste biletele de calatorie pentru trenurile Interregio spre Brasov, fix in pragul sarbatorilor de iarna. Softrans opereaza trenurile Hyperion pe ruta Craiova-Bucuresti-Brasov. Intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul transportatorului, se arata ca…

- Valea Prahovei cu cele trei statiuni montane ale sale, Sinaia, Busteni si Azuga, a inceput sa conteze cu adevarat pe harta industriei autohtone odata cu decizia familiei regale de a-si construi la poalele muntilor Bucegi resedinta de vara.

- Mai mult de 88.000 de romani au plecat in vacanta in tara in perioada minivacantei de 1 Decembrie, cei mai multi dintre ei au fost in marile orase si in statiunile montane, potrivit unei analize a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Cheltuiala medie pentru cazare si mesele…

- Cați bani au cheltuit romanii in minivacanța de 1 decembrie. Cei peste 88.000 de turiști romani au cheltuit aproape 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa in minivacanța de 1 decembrie. In premiera de dupa 1989, pachetele de tip city-break pentru destinațiile turistice din țara s-au vandut…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). „Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Primarii din Chișinau, Bucuresti, Cluj si Brasov ar trebui sa dea un telefon primarului din Oradea si sa-l intrebe cum a reusit sa transforme piata Unirii din Oradea, piata centrala a orasului pe modelul celor din Viena sau Budapesta.

- Președintele Astrei, Dani Coman, a spus unde se transfera Alexandru Ionița. Fostul portar susține ca mijlocașul ofensiv mai are inca un an de contract cu echipa antrenata de Edi Iordanescu, iar conducerea clubului vrea sa-i propuna acestuia prelungirea contractului. Totuși, Coman susține ca Astra va…

- Dupa ce a fost inaugurat Targul de Craciun din Piata Mare, care rivalizeaza cu Targul din Viena, Sibiul a devenit unul dintre cele mai cautate si unul dintre cele mai mai scumpe orase din Romania din punct de vedere turistic. La o prima cautare, site-urile de profil ne arata ca orasul e ocupat 99…

- Nicoleta Dumitrescu Statiunile montane de pe Valea Prahovei sunt, si in acest an, in topul preferintelor pentru petrecerea minivacantei de 1 Decembrie. Sinaia, dar si Busteni si Azuga vor fi pline ochi de turisti la acest sfarsit de saptamana, confirmarea venind prin numarul mare de locuri de cazare…

- Daca in București, Cluj sau Brașov cladirile vechi din centru sunt aproape ruine, exista un oraș in Romania unde monumentele arhitectonice au fost refacute, iar centrul istoric este extrem de curat și de frumos. Este vorba de Oradea, unde Palatul Vulturul Negru și Biserica cu Luna sunt vizitate de…

- Stațiunea Ranca a fost nominalizata in primele noua domenii schiabile din Romania care au fost propuse pentru un mare premiu internațional, premiu caștigat in final de Sinaia. In cursa pentru desemnarea celor mai bune stațiuni de schi din lume au participat și cele noua domenii schiabile din Romania,…

- In cursa pentru desemnarea celor mai bune statiuni de schi din lume au participat si noua domenii schiabile din Romania: Predeal, Ranca, Straja, Vatra Dornei, Vidra Transalpina, Arena Platoș Paltiniș, Azuga, Poiana Brașov și Sinaia. Dintre acestea, statiunea Sinaia a fost premiata in cadrul…

- Violeta Stoica Stațiunea Sinaia, cunoscuta in intreaga lume drept “Perla Carpaților”, a stralucit la propriu pe podiumul World Ski Awards, eveniment desfașurat in weekendul trecut in Austria, la Kitzbuhel. Dintre cele noua stațiuni turistice cu domenii schiabile nominalizate din Romania, Sinaia a fost…

- Opt urși au fost vazuți, marți seara, pe strazile stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga de pe Valea Prahovei, jandarmii fiind chemați sa intervina pentru indepartarea animalelor. O prima situație a fost sesizata la Bușteni, la ora 18,15, fiind semnalata prezența unei ursoaice insoțita de doi…

- CFR Calatori a anuntat ca, incepand cu data de 8 noiembrie, serviciul Wi-Fi este operațional in stațiile de cale ferata din mai multe zone ale tarii, inclusiv pe Valea Prahovei. Este vorba despre garile din Sinaia, Bușteni, Azuga, dar si din Ploiești Sud, Pitești, Targu Jiu, Caracal și Roșiorii de Vede.…

- Minivacanta de 1 Decembrie va rotunji conturile proprietarilor de pensiuni si restaurante din Valea Prahovei si Brasov cu cateva zeci de mii euro. Cele mai multe camere din pensiuni si hoteluri sunt deja rezervate, desi pretul unui sejur de trei nopti incepe de la 500 de lei de cuplu si depaseste…

- "Incepand cu ora 17:15, la nivelul Ministerului Transporturilor s-a instituit o Celula de criza pentru gestionarea cat mai eficienta a situatiei legate de incidentul feroviar din zona Haltei Breaza. La fata locului sunt mobilizati reprezentantii serviciilor de siguranta a circulatiei de la toate…

- UPDATE ORA 20.18 Un numar de 15 trenuri de calatori sunt oprite in garile de pe Valea Prahovei din cauza unei scurgeri dintr-un vagon al unui tren care transporta nitrat de amoniu, in zona garii Breaza, a anunțat vineri seara CFR SA. "15 trenuri de calatori sunt oprite în garile…

- Destinatie de iarna extrem de populara printre iubitorii de schi, Azuga este locul perfect pentru o vacanta, indiferent de perioada din an in care te hotarasti sa o vizitezi. Este situata pe Valea Prahovei, destul de aproape de Busteni si e Predeal si este o destinatie relativ noua, aparuta…

- Este iarna in toata regula pe Valea Prahovei unde a inceput sa ninga inca din noaptea de duminica spre luni. Inspectoratul Judetean de Politie Prahova anunta ca se circula in conditii de iarna pe DN1, incepand de la Sinaia si pana la iesire din Azuga.

- Traficul rutier este intens, luni dimineata, pe DN1, pe Valea Prahovei, din cauza zapezii. Drumul este acoperit pe alocuri acoperit cu un strat subtire de zapada. Potrivit Centrului Infotrafic, in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei - Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal - si pe DN1A…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN1, in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei (Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal) si pe DN1A (Valeni, Cheia, Sacele) ninge usor, carosabilul fiind pe alocuri acoperit cu un strat subtire de zapada, iar traficul la…

- Brasovul se afla pe primul loc al oraselor linistite din Romania. Bucurestiul este abia pe locul 7, cele mai neavantajoase cartiere din acest punct de vedere fiind Bucur Obor, Lujerului si Militari.

- Locuitorii de pe Valea Prahovei obisnuiesc, toamna, sa puna la otet, saramura sau la la congelator, ciuperci culese de ei din paduri. Buretii negri, rosiori, pastravii, ghebele, rascovii sau ciupercile creasta cocosului sunt printre preferatele localnicilor. Im fiecare toamna, familii intregi…

- La 1 decembrie 2018 se implinesc 100 de ani de la Marea Unire, moment astral si unic in istoria natiunii romane, cu implicatii majore in devenirea romaneasca a ultimului secol. Iasul si cetatenii lui au avut un rol deosebit de important in timpul Primului Razboi Mondial, dar si in infaptuirea actului…