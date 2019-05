Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a anunțat pe pagina sa de Facebook ca depune, marți, la Parlament o propunere legislativa impotriva dublului standard. Potrivit proiectului lui Dragnea, toate companiile care practica dublul standard ar urma sa fie amendate cu 4% din incasari și confiscarea produselor.…

- Liviu Dragnea a declarat, in legatura cu batausii despre care a spus ca vin mereu la mitingurile PSD, iar in spatele carora se ascund Klaus Iohannis si PNL, ca spera ca simpatizantii PSD care participa la manifestatii sa se abtina sa discute cu acestia. "Asa cum face si cu faptul ca e de acord cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi seara la Antena 3 ca presedintele Klaus Iohannis spera ca prin referendum sa ajute anumite partide politice, care, la schimb, sa-l ajute in timpul campaniei prezidentiale. Liderul social-democratilor a criticat apoi intrebarile referendumului, spunand ca…

- "Imi doresc sa aveți incredere și imi doresc ca impreuna sa mergem la guvernare pana-n 2020, iar in primul rand in 2019 sa caștigam alegerile europarlamentare si sa avem președintele Romaniei un președinte PSD", le-a spus Viorica Dancila social-democratilor prezenta la intrunirea PSD de la Botosani. …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca miza bataliei cu presedintele Klaus Iohannis este Romania, iar seful statului este disperat, este impins de la spate de papusari, de statul paralel, isi uraste tara si ii e teama ca va da socoteala cand nu va mai avea imunitate.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni pe președinte Klaus Iohannis ca „lupta impotriva țarii lui” și ca are in spate un „sistem corupt care a penetrat in mod serios Justiția in ultimii ani”. „Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor - un trai mai bun sau un trai mai rau, o…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat sambata, in discursul sustinut la conferinta judeteana a social-democratilor din Caras-Severin, pe presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca acesta nu a facut ”absolut nimic” in cei patru ani de mandat care sa fi ajutat Romania sau pe romani. ”Ce-a…