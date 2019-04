​LiveText Caroline Garcia vs Simona Halep (de la ora 14:00) ​​Confruntarea dintre Franța și România din semifinalele FedCup pornește de la scorul de 1-1 în cea de-a doua zi, dupa ce Simona Halep și Caroline Garcia și-au respectat statul de favorite în prima zi de concurs. Cele doua se vor întâlni în primul meci al zilei, jucatoarea noastra pornind favorita dupa ce a câștigat cinci din cele șase confruntari directe disputate pâna acum. Simona trebuie sa fie atenta, franțuzoaica fiind surprinzatoare prin agresivitatea sa. Meciul este unul foarte important, capitanii celor doua echipe urmând sa aleaga… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HALEP - GARCIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT ONLINE. Romania este pregatita sa scrie istorie și sa ajunga, in premiera, in finala Fed Cup. Tricolorele intra in ziua decisiva la egalitate cu Franța, 1-1, dupa ce, sambata, Simona Halep a invins-o pe Kristina Mladenovic, cu 6-3,…

- Romanii au intrat deja in febra meciului cu Franța din Fed Cup și sunt extrem de optimiști pentru confruntarea din acest week-end, din semifinalele competiției. Meciul Simona Halep - Kristina Mladenovic e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 15:00 și in direct la TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. Partida…

- Franța - Romania, semifinala de la Fed Cup, debuteaza azi, de la ora 15:00, cand Simona Halep (2 WTA) o va infrunta pe Kristina Mladenovic (66 WTA). Meciul Simona Halep - Kristina Mladenovic e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 15:00 și in direct la TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. Partida va fi urmata…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a partidelor contand pentru disputa dintre Franța și Romania, din semifinalele FedCup (20-21 aprilie). "Balul" din Kindarena va fi deschis de confruntarea dintre Kristina Mladenovic și Simona Halep. Ziua de sambata va fi incheiata de disputa dintre Caroline Garcia…

- ​A fost sufletul echipei la Ostrava (acolo unde România a trecut dupa o confruntare electrizanta de Cehia, scor 3-2), iar acum promite ca va fi cel puțin la fel. Monica Niculescu a oferit câteva momente spectaculoase la antrenamentul pe care l-a facut vineri dimineața în Kindarena,…

- CS U Craiova, deținatoarea Cupei Romaniei, lupta azi, contra celor de la Csikszereda, pentru calificarea in semifinalele competiției. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Dunarea Calarași o infrunta in aceasta dupa-amiaza pe Concordia Chiajna, de la ora 12:00, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. live de la 12:00 » Dunarea Calarași - Concordia…

- Gaz Metan Mediaș și Astra Giurgiu se dueleaza in aceasta seara, in al doilea meci al etapei a 22-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 20:00 » Gaz Metan - Astra Giurgiu Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile:…