- Liverpool a inscris golul secund din partida cu FC Porto dintr-o poziție suspecta de ofsaid. Golul lui Roberto Firmino din minutul 25 a starnit mari controverse. „Cormoranii" i-au sufocat pe „dragoni" in prima repriza, echipa lui Klopp atacannd in permanența. Golul lui Keita din minutul 5 a aratat…

- FC LIVERPOOL - FC PORTO LIVE in CHAMPIONS LEAGUE. ONLINE STREAM DIGISPORT TELEKOM - VIDEO. FC Liverpool va juca marti seara pe teren propriu meciul tur cu FC Porto din sferturile Ligii Campionilor, de la ora 22.00,...

- Legendele lui Liverpool și AC Milan au evoluat in reeditarea „Miracolului din Istanbul", celebra finala de Champions League din 2005 caștigata de „cormorani" la penalty-uri, dupa ce au revenit in timpul regulamentar de la 0-3 la 3-3. Englezii s-au impus acum cu 3-2. In meciul caritabil de pe Anfield,…

- FC Liverpool s-a calificat in sfeturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins cu 3-1 in deplasare pe Bayern Munchen in manșa secunda a optimilor de finala. In partida tur de pe Anfield Road scorul a fost de 0-0.

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi i-a raspuns rivalului Cristiano Ronaldo, dupa tripla reusita de portughez pentru Juventus Torino, printr-o dubla marcata miercuri seara in tricoul echipei FC Barcelona, care a surclasat-o cu 5-1 pe Olympique Lyon in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor.…

- Liverpool a trecut de Burnley, scor 4-2 (Firmino '20 '67, Mane '29 '90+3 / Westwood '6, Gudmundsson '90+1), și revine la un punct in spatele liderului Manchester City. Ashley Westwood a facut liniște de Anfield in minutul 6, cand a trimis in poarta direct din corner. „Cormoranii" au cerut, indreptațiți…

- Roberto Firmino (27 de ani) nu a efectuat antrenamentul de luni al lui Liverpool, din cauza unui virus, și ar putea rata meciul tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, contra lui Bayern Munchen, scrie SkySports, potrivit Mediafax.Citește și: Simona Halep joaca meciul cu Eugenie Bouchard…

- Liverpool și Bayern Munchen se infrunta in șocul optimilor de finala din Liga Campionilor. „Cormoranii" au emoții dupa ce Roberto Firmino și Dejan Lovren nu au participat la antrenamentul oficial dinaintea partidei. Liverpool - Bayern Munchen e marți, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…