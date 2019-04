Liderul social-democratilor finlandezi, Antti Rinne, a fost ales miercuri, cu 187 de voturi, presedinte al Parlamentului, dupa ce partidul sau a castigat recentele alegeri legislative din Finlanda, informeaza dpa.



Alegerea lui era asteptata, in conditiile in care Partidul Social-Democrat a devenit cel mai mare partid in cea de-a 200 legislatura, cu 40 de locuri - mai mult cu sase comparativ cu legislatura precedenta - in urma alegerilor parlamentare din 14 aprilie.



Se asteapta ca, in urmatoarele zile, Antti Rinne, 56 de ani, fost lider de sindicat, sa inceapa demersurile…