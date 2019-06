Stiri pe aceeasi tema

- Dan Lupulescu, liderul USR Traian Vuia, a reacționat pe pagina sa de Facebook dupa ce, ieri, nu a dorit sa opreasca la semnalele polițiștilor, fiind urmarit in trafic de catre un echipaj, iar apoi a refuzat sa se legitimeze. Prin urmare, politicianul s-a ales cu o amenda de 1.450 de lei, iar permisul…

- Un lider USR, fost polițist din județul Timiș, a fost amendat miercuri de poliția rutiera dupa ce a refuzat sa opreasca mașina la semnalul unui echipaj. Polițiștii au fost nevoiți sa-l urmareasca cu mașina in trafic. Incidentul a avut loc pe drumul care leaga localitațile Faget de Lugoj. Agenții de…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, incidentul a avut loc, miercuri, pe drumul care leaga localitațile Faget și Lugoj. Polițiștii din cadrul Secției Faget, care desfașurau un control de rutina in trafic, i-au facut semn unui șofer sa traga pe dreapta. Barbatul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, impreuna cu politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F Timis, au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar noua cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara. Totul s-a intamplat…

- In toata tara, luni, 3 iunie 2019, la ora 12,00 politistii vor intrerupe lucrul si vor pastra un moment de reculegere in memoria polititului din Timis impuscat in cursul zilei de duminica.

- Scene cutremuratoare s-au petrecut astazi in Timiș. Un polițist aflat in misiune a fost impușcat. Totul s-a petrecut la Izvin. Polițiștii incercau sa prinda un barbat urmarit internațional, aveau informații despre traseul acestuia, așa ca i-au ieșit in cale și au incercat sa-l opreasca in trafic. Fara…

- Trei persoane au fost reținute de DIICOT, fiind suspectate ca „in mod repetat și in baza aceleiași rezoluții infracționale au achiziționat cantitați importante de droguri de mare risc, pe care le-au comercializat pe piața ilicita din municipiul Arad și pe raza județului Timiș, obținand astfel importante…

- Un tanar a avut o adevarata aventura pe strazile din municipiul Turceni. Acesta a condus pe drumurile publice un autoturism care ii fusese incredințat de un barbat, in varsta de 38 de ani, insa fara permis de conducere și aflat sub influența bauturilor alcoolice. Polițiști din cadrul Politiei Orasului…