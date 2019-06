Legea pensiilor. Budăi: Se va întâmpla. Știm ce avem de făcut "Tot ceea ce trebuie sa se intample de la 1 septembrie se va intampla. Legea pensiilor va fi trimisa la Camera Deputaților, nu avem vreun risc de constituționalitate deoarece clarificarile solicitate au fost aprobate prin raportul comisiei din Senat. Au fost respinse, dar a fost dezbatere, iar in Camera Deputaților vom face apel sa vina cu idei și dezbateri cinstite astfel incat saptamana viitoare sau in toamna sa aprobam legea, sa o trimitem spre promulgare și sa facem apoi pașii urmatori. Știm ce avem de facut", a precizat Marius Budai, ministrul Muncii, la Antena 3. Conform… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

