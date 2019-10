Laura Codruta Kovesi este in prezent procuror in cadrul Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Ea a detinut anterior diverse pozitii de procuror in timpul carierei sale in Romania, printre care cea de procuror-sef al DNA.

Biroul Procurorului Public European (EPPO), care se asteapta sa fie operational la sfarsitul anului 2020, va fi o institutie independenta insarcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a infractiunilor impotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, coruptia sau frauda transfrontaliera cu TVA de peste 10…