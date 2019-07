Sofia Chitoran, bunica de 83 de ani angajata ca femeie de serviciu la gradinita din localitatea Leurda, judetul Gorj, a decis sa nu se renunțe la job. Ea este cea mai in varsta angajata a Inspectoratului Scolar și a avut nevoie de acordul medicilor pentru a putea merge in continuare la lucru, relateaza mediafax.

Bunica Sofia, asa cum o alinta copiii, merge la Gradinita cu Program Normal Leurda din orasul Motru chiar și in vacanța. Femeia de 83 de ani va incepe in curand curațenia generala pentru ca micuții sa revina in banci in cele mai bune condiții.

Vezi și: BREAKING - Emmanuel…