Kremlinul exclude ca problema Crimeii să facă obiectul discuţiei în aşa-zisul 'format Normandia' O declaratie in acest sens a fost facuta de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a subliniat ca tema Crimeii este inchisa pentru 'formatul Normandia'. 'Nu se pune problema abordarii temei legate de Crimeea in niciun fel de format, fie Normandia, fie altul. Problema (Crimeii) a fost inchisa la vremea respectiva (in 2014). Crimeea nu se mai discuta in niciun fel de format', a insistat Peskov. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri in cursul unei conferinte de presa maraton ca la viitoarea intalnire in 'formatul Normandia' va aborda problema 'ocuparii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

