- Presedntele Klaus Iohannis, insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, si alti lideri liberali s-a odihnit pe o terasa in centrul orasului Timisoara, inaintea Adunarii Regionale a PNL care are loc in acest municipiu, potrivit News.ro.Vezi si: SURSE…

- Vești bune in ceea ce privește modernizarea sistemului de transport in comun din Timișoara. Nicolae Robu a anunțat ca proiectul cu finanțare europeana privind achiziția a 44 de autobuze electrice articulate de mare capacitate a fost aprobat. Proiectul are o valoare de peste 30 de milioane de euro și…

- Daca nu au reusit in cateva luni de zile sa rezolve disputa legata de locul viitoarei sali polivalente a Timisoarei, primarul Nicolae Robu si presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, au fost pusi la aceeiasi masa chiar de cel in pixul caruia sta demararea proiectului, vicepremierul Daniel…

- Partidul National Liberal organizeaza, sambata, Adunarea Regionala a organizatiilor PNL Sud-Vest - Oltenia, la Craiova, incepand cu ora 12.00. La eveniment va participa si presedintele Klaus Iohannis, alaturi de circa 1.500 de membri si simpatizanti ai PNL, parlamentari, alesi locali din regiune.…

- Traficul va fi oprit, vineri, 13 septembrie, pe Bulevardul Regele Ferdinand I, in fața Catedralei Mitropolitane, pentru ceremonialul militar și religios organizat cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania. Anunțul a fost facut joi de reprezentanții ISU Banat. „Dorim pe aceasta cale sa…

- Visul primarului Nicolae Robu de a realiza o parcare multinivel la aproximativ 800 de metri de Piața Unirii, pe strada Popa Șapca, langa penitenciar, s-a ruinat. Edilul-șef a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca municipalitatea nu are șanse sa ajunga la un acord cu Universitatea de Vest din Timișoara,…

- Presedintele USR si candidatul propus pentru alegerile prezidentiale din partea acestei formatiuni, Dan Barna, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca, in cazul in care Alianta USR Plus va intra cu candidatul sau in turul al doilea al alegerilor prezidentiale,…