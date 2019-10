Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a avut o intalnire cu președintele Franței, Emmanuel Macron, caruia i-a mulțumit pentru implicarea in desemnarea Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European. "Este o reușita pentru Kovesi și pentru ...

- Intrebat care ar trebui sa fie dimensiunea viitorului buget, seful statului a raspuns: "Una corespunzatoare". El a mai aratat ca exista posibilitatea ca in reuniunea de vineri a Consiliului European sa se mai discute despre pachetul de extindere privind Macedonia de Nord si Albania. "Aseara…

- Presedintele Klaus Iohannis a confundat, joi, Presedintia finlandeza la Consiliul UE cu cea a Frantei. Seful statului a spus „Presedintia franceza nu procedeaza corect”, deși Finlanda detine, din luna ianuarie a acestui an, Presedintia Consiliului UE. Gafa este și mai mare in contextul in care Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat joi nemultumit cu privire la Cadrul Financiar Multianual, aratand ca Romania nu sprijina reducerile de fonduri pentru Politica Agricola si pentru Politica de Coeziune. "Vom avea maine o discutie pe asa-numitul MFF - Cadrul Financiar Multianual -…

- Președintele Iohannis a vorbit despre negocierile despre Cadrul financiar multianual (CFM), existand opinii privind perspectiva condiționarii fondurilor europene de statul de drept și alocarile pe care statele membre vor sa le dea.

- Germania, cea mai mare economie din Uniunea Europeana, vrea sa limiteze viitorul buget al blocului comunitar pentru perioada 2021-2027 la 1% din Venitul National Brut al UE, sub nivelul de 1,11% propus de Comisia Europeana, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Negociatorii Consiliului Uniunii Europene, reprezentat de presedintia semestriala finlandeza, si cei ai noului Parlament European format dupa alegerile din 23-26 mai vor avea marti o prima runda de discutii cu privire la desemnarea sefului Biroului Procurorului Public European (EPPO), pozitie pentru…

- Statele membre UE sunt angrenate intr-o batalie privind bugetul, care ar urma sa fie votat anul viitor, iar ministrii pentru Afaceri Europene se intalnesc luni la Bruxelles pentru discuta problema. Surse diplomatice au anuntat ca Germania - cel mai mare contributor net la bugetul UE - va prezenta…