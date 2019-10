OPINIE Acum ca Guvernul a picat, ce asteptari trebuie sa avem?

Guvernul Dancila a picat. Unii se bucura. Altii tremura. Majoritatea este, insa, precauta, in frunte cu Ludovic Orban, PNL, sau Dacian Ciolos, PLUS. De ce? Pentru ca acestia din urma stiu ca tara este ranita. Economia este in deriva, Justitia, dupa cum... [citeste mai departe]