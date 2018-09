Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa fim atenti, precum doi arici iubitori", a declarat Juncker cand a fost intrebat despre progresul negocierilor pentru Brexit. „Cand doi arici se imbratiseaza, trebuie sa fie atenti sa nu se zgarie reciproc", a adaugat presedintele Comisiei Europene intr-un interviu pentru Die Presse si Salzburger…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie ar trebui sa se trateze unul pe celalalt ca doi "arici indragostiti" care nu vor sa se raneasca reciproc, a declarat pentru presa austriaca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza vineri Reuters. "Trebuie sa fim atenti, ca doi arici indragostiti",…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat miercuri ca va cere un summit special pe tema Brexit la mijlocul lunii noiembrie, pentru a putea ajunge la o ințelegere cu Marea Britanie inainte de ieșirea acesteia din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters.Donald Tusk…

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Liderii statelor Uniunii Europene vor participa la un summit extraordinar privind Brexit-ul foarte probabil la jumatatea lunii noiembrie, atunci cand ei spera sa poata semna un acord privind 'divortul' dintre Marea Britanie si UE, au declarat luni diplomati si oficiali europeni, potrivit Reuters.…

- Guvernul german anunța ca se pregatește pentru toate scenariile legate de Brexit, inclusiv pentru unul fara acord, deși cabinetul condus de Angela Merkel a aprobat un proiect de lege privind faza de tranziție in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana anul viitor, relateaza Reuters,…

- Ministrul de Finante al Germaniei, Olaf Scholz, a indemnat Uniunea Europeana sa nu adopte politica „Europa pe primul loc” in cadrul negocierilor pentru Brexit si a declarat ca nu este sigur ca Marea Britanie si Uniunea Europeana vor ajunge la un acord, relateaza Reuters.

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…