- Fostul rege Juan Carlos al Spaniei a trecut cu bine peste o operatie pe cord sambata, a anunțat managerul Spitalului Quiron din Madrid unde a avut loc interventia chirurgicala, citat de thelocal.es, arata Mediafax.Operatia de triplu bypass s-a desfasurat "fara incidente", a spus Lucia Alonso,…

- Parlamentarii spanioli au respins marți numirea lui Pedro Sanchez in funcția de premier al Spaniei, intr-un prim vot, urmand ca cel de al doilea sa fie organizat in doua zile, relateaza site-ul postului Euronews.Pentru a putea forma Guvernul, Sanchez ar fi trebuit sa obțina o majoritate absoluta…

- Fosta sotie a lui Mihai Constantinescu, Mihaela Constantinescu (59 de ani), a oferit noi detalii despre starea de sanatate a artistului, internat in continuare la Spitalul Floreasca, dupa ce a suferit doua stopuri cardio-respiratorii.