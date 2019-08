Jair Bolsonaro anunță o reuniune a statelor sud-americane privind situația din Pădurea Amazoniană Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat miercuri ca reprezentanții mai multor state sud-americane vor avea o întâlnire pentru a stabili o strategie comuna în vederea salvarii Padurii Amazoniene, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. De asemenea, Bolsonaro a acceptat ajutorul președintelui din Chile, Sebastian Pinera, care a oferit patru aeronave destinate stingerii incendiilor de vegetație. Într-o conferința de presa dupa întâlnirea cu Pinera la Brasilia, Bolsonaro a declarat ca vecinii Braziliei, cu excepția Venezuelei, vor organiza o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

