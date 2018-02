Stiri pe aceeasi tema

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Celebrul Nelson Mondialu a decis sa puna punct casniciei cu Liana. Interlopul s-a desparțit de soție și, mai mult, a plecat deja de acasa! Nelson s-a mutat, deocamdata, la hotel. Celebrul interlop a facut cateva filmulețe și le-a postat pe canalul lui de youtube. “Mai are rost sa stam impreuna? Intre…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Doar 19 ani avea Marian Macovei, dar a decis sa-și puna capat zilelor! S-a spanzurat, dupa ce s-a desparțit de iubita lui. A aflat ca ar fi fost inșelat de aceea cu care avea o relație de cinci ani. La scurt timp dupa ce a aflat cumplita veste, iubita tanarului a postat un mesaj sfașietor […] The post…

- Sanziana Negru radiaza de fericire de ceva timp, dar abia zilele acestea consumatorii de celebritați au putut desluși motivul: fosta iubita a lui Smiley iubește din nou și, mai mult, s-a afișat cu noua ei dragoste! S-a intamplat la finalul weekend-ului trecut, cand Sanziana și iubitul ei au dat iama…

- Tanara ar mai tine legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda. Anda Calin si Liviu Varciu deveneau parinti pe 26 septembrie anul trecut. Fetita lor primea numele Anastasia Maria. Inainte de fericitul eveniment,…

- Gabi Enache a divorțat de Madalina, iar in locul ei a ales-o pe Lena, cu care are și un copil. In spatele acestei desparțiri sta totuși o telenovela intreaga. Se zvonește ca Madalina ar fi avut o relație cu Mihai Balașa chiar in timp ce era casatorita cu Gabi Enache, scrie Spynews. "Mihai nu a avut…

- Dupa ce Oana si Madalina s-au „duelat” in direct la TV, Kamara, actualul sot al Oanei, a facut declaratii cutremuratoare despre relatia pe care cei doi au avut-o. Kamara, actualul sot al Oanei, dar si iubitul Madalinei, a discutat revoltat de afirmatiile sotiei sale. Acesta considera ca sotia sa s-a…

- Aflat in carți pentru echipa naționala a Romaniei, Ianis Hagi nu este la fel de fericit și in viața personala. Fotbalistul s-a desparțit de iubita, nimeni alta decat nepoata nepoata fostului portar al echipei naționale de fotbal, Silviu Lung. Pe langa faptul ca amandoi vin din familii…

- Se pare ca intre Kamara și soția sa, Oana, nu mai exista nicio cale de impacare, artistul fiind extrem de deranjat de comentariile pe care aceasta le face la fiecare apariție in public. Oana, soția lui Kamara, și Madalina, amanta lui Kamara, au fost invitate aseara in platoul emisiunii Wowbizz de la…

- Cristi Mitrea s-a ferit sa se mai afiseze cu alta femeie dupa ce a pus punct relatiei cu Andreea Mantea, iar de casatorie nici nu s-a pus problema. Acum, luptatorul MMA a fost dat de gol de fratele lui ca urmeaza o nunta mare in familia lor.

- Desparțirea de iubita l-a impins pe un tanar de 29 de ani sa iși puna capat zilelor. Tanarul a fost gasit spanzurat luni seara, in padurea de langa comuna Cristian. Potrivit brasovtv.com, inainte de a recurge la gestul extrem, tanarul a avut o discutie cu mama lui, careia i-a marturisit ca tocmai l-a…

- Soția lui Kamara, Oana, a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziunhe, unde a vorbit despre boala copilului lor, Leon. Kamara și Oana sunt separati de peste 6 luni , insa cei doi locuiesc in continuare impreuna de dragul fiului lor de doar 3 ani, Leon. Kamara a facut de curand declarații…

- In aceasta iarna, Mauro Icardi a refuzat un transfer la Real Madrid și se pare ca lucrurile nu merg prea bine pentru el nici pe plan sentimental. Ambele situații par sa se lege de soția sa, Wanda Nara, care ii este și agent. Din Argentina pana in Italia și in Spania, presa susține ca relația celor…

- Madalina, amanta solistului Kamara, a vorbit de mai multe ori despre povestea de dragoste pe care o traieste cu artistul, iar acum acesta si-a facut curaj sa si-o asume. Kamara a relatata tot, de la momentul cand a cunoscut-o pe Madalina!

- Cantaretul italian Al Bano (74 de ani) si prezentatoarea Loredana Lecciso (45 de ani) au decis sa se desparta dupa 18 ani. In plus, artistul a anuntat ca renunta la muzica la finalul acestui an.

- Fosta sotie a celui care si-a ucis iubita, injunghiind-o cu un cutit, a dezvaluit cum au fost anii de casnicie cu militarul ucigas. Ea a mai spus ca are o fetita cu el, care este acum traumatizata, dupa ce a aflat ce a facut tatal sau.

- Cand iei decizia de a slabi drastic si sa ajungi in forma, sunt anumite lucruri care chiar te motiveaza sa faci acest lucru. Acesti factori apar cand trebuie sa iti imbunatatesti sanatatea si sa vrei sa te simti mai bine in pielea ta.

- Seful partidului britanic eurofob si antiimigratie Ukip, Henry Bolton, a anuntat luni ca s-a despartit de noua si tanara sa iubita Jo Marney, dupa ce aceasta a facut comentarii rasiste la adresa actritei metise americane Meghan Markle, logodnica printului Harry, relateaza AFP.

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Despartire bomba in showbiz! Blonda care a devenit celebra dupa ce presa din Spania a dezvaluit ca l-a dat pe spate pe cel mai titrat fotbalist din peninsula, Cristiano Ronaldo, i-a dat papucii celebrului milionar alaturi de care a trait o frumosa poveste de dragoste timp de cativa ani.

- Adrian Pearce, un britanic in varsta de 64 de ani, a pastrat nedesfacut un cadou pe care l-a primit de la fosta lui iubita la Craciunul din 1970. Avea 17 ani cand a fost parasit de fata de care era indragostit și nu a mai avut niciodata curiozitatea sa deschida cadoul primit de la ea. „Ea mi-a oferit…

- Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecându-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a încheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu. Se pare ca cei doi si-au spus adio de circa doua luni, potrivit realitatea.net. ”Rocsana…

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.Citește și: Detaliu interesant! Unde lucreaza MAI…