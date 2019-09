Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia "Istoria Kibbutz-urilor" din Israel va fi vernisata duminica la Casa Glod de la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Expozitia cuprinde 22 de tablouri de marime 80 x 100 cm, in care sunt prezentate imagini…

- Avem deosebita bucurie sa va invitam duminica 1 septembrie 2019, orele 14:00, la Casa Glod de la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" din Sos. Kiselef, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, unde va avea loc vernisajul expozitiei: Istoria Kibbutz-urilor din ISRAEL Expozitia cuprinde 22 de tablouri de…

- La Oradea, in ziua de pauza a Campionatului European Under 20 Divizia B la baschet masculin a avut loc tragerea la sorti pentru faza 1 a Ligii Nationale si turul 1 in Cupa Romaniei. Galatiul va fi reprezentat in sezonul 2019-2020 de CSM care dupa ce a ocupat locul 10 in ultima editie de campionat a…

- Mai mulți copaci vor fi plantați vineri la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, cu ocazia zilei de naștere a regelui Thailandei, Rama X, arata MEDIAFAX.Cu ocazia sarbatoririi celei de-a 67-a aniversari a Zilei de Naștere a regelui Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X),…

- Marcel Ciolacu crede ca ministrul Culturii ar trebui sa se consulte cu oameni de cultura si reprezentanti ai comunitatii evreiesti inainte de a iesi sa faca declaratii publice. „Generatii intregi de oameni de stat au contribuit pentru ca Romania sa fie astazi un model regional in ceea ce priveste…

- Antrenorul echipei UTA, Laszlo Balint este mulțumit! A fost adus și acel atacant pe care l-a dorit de mai multe saptamani. E vorba de Amir Khalaila, de la Bnei Sakhnin. E un jucator israelian de 23 de ani, care a fost ochit chiar cu agentul sau, Bogdan Apostu, pe cand acesta evolua in Țara Sfanta,…

- Lucsandra Sandulescu, reporter al emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, in direct, de la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" din București, a aflat Paula Popiu, managerul muzeului, secretele sarbatorii Sanzienelor, cunoscuta și sub denumirea de Dragaica.

- Cea de-a doua editie a Festivalului Iei, care reuneste expozitii de costume populare, proiectii de filme romanesti si concerte, se va desfasura sambata si duminica la Casa Artelor "Dinu Lipatti". Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis miercuri AGERPRES, festivalul va incepe…