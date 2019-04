Stiri pe aceeasi tema

- La doar cinci zile de la incheierea filmarilor pentru cel de-al patrulea sezon, „Insula Iubirii" a primit o noua serie de concurenți dispuși sa iși testeze relațiile. Astfel, in timp ce foștii concurenți inca incercau sa invețe sa traiasca cu consecințele faptelor lor, alte cupluri la fel de increzatoare…

- In cel de-al cincilea sezon al show-ului, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei situații unice in istoria sa și nemaiintalnite in cazul acestui test...

- In cel de-al cincilea sezon al show-ului, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei situații unice in istoria sa și nemaiintalnite in cazul acestui test de cuplu!

- Printre gravele acuzatii de la "Agentia VIP", Nicoleta Dragne a scapat un detaliu picant referitor la viata Mirelei Banias. Ca face nunta stiam toti, dar data exacta n-o stia nimeni. Ei bine, ispita de la "Insula Iubirii" a dezvaluit totul, in direct.

- Compania Hexi Pharma, condamnata la o amenda penala de 2,6 milioane de lei Compania Hexi Pharma a fost condamnata astazi la o amenda penala de 2,6 milioane de lei pentru mai multe infractiuni, precum uz de fals si zadarnicirea combaterii bolilor, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucuresti.…

- Tribunalul Bucuresti a condamnat-o miercuri pe Flori Dinu, directorul general al companiei Hexi Pharma, la 3 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. In acelasi…

- „Prin actiunile sale deliberate, Yanukovici a comis o infractiune impotriva suveranitatii Ucrainei, tradare de stat", a afirmat Vladyslav Deviatko. Judecatorul a precizat ca Yanukovici i-a trimis o scrisoare presedintelui rus Vladimir Putin pe 1 martie 2014, prin care ii cerea sa foloseasca armata…