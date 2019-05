Stiri pe aceeasi tema

- Partidul proeuropean al premierului irlandez Leo Varadkar, Fine Gael, se afla pe primul loc la alegerile europene desfasurate vineri in Irlanda, dupa o campanie dominata de Brexit, indica sondajele efectuate la iesirea de la urne, relateaza AFP. Centristii din Fine Gael (Familia Irlandeza)…

- Astfel, numarul mare de candidati de pe listele pentru alegerile europene din Irlanda face ca alegatorii irlandezi sa fie nevoiti sa isi exprime preferintele electorale pe bucati de hartie cu o lungime de 50 de centimetri.Multi alegatori au intampinat probleme atunci cand au incercat sa…

- Buletinele de vot de mari dimensiuni au cauzat incetinirea procesului de votare in alegerile europene organizate vineri in Irlanda, mai ales din cauza cresterii timpului necesar pentru introducerea buletinelor in...

- Alegerile europarlamentare si locale de vineri din Irlanda vor constitui un test pentru guvernul minoritar al partidului Fine Gael (centru-dreapta) condus de premierul Leo Varadkar, pe fondul controverselor legate de atribuirea unui contract de 3 miliarde de euro pentru internet in larga banda pentru…

- Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat…

- Ioan Lazar, liderul ALDE Alba, in conferința de presa organizata vineri, 3 mai, la sediul din Alba Iulia, a facut un apel catre toți liberalii din județ, sa se gandeasca foarte bine inainte de a pune ștampila pe buletinul de vot la alegerile europarlamentare, pentru ca nu vor vota liberalii din județ,…

- Traian Basescu deschide lista candidatilor Partidului Miscarea Populara la alegerile pentru Parlamentul European Colegiul National al PMP a votat lista celor 43 de candidati pentru Parlamentul European. Toti cei care se afla pe aceasta lista sunt exclusiv membri ai PMP si ocupa functii la nivel de partid.…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, luni, 25 martie, pentru a valida lista de candidati pentru alegerile europarlamentare. Liviu Dragnea va susține o declarație de presa. Ramaneți pe DCNEWS.RO pentru cele mai importante declarații. Profil de candidat la europarlamentare. Ce spunea…