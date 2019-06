Ionuț Simionca: Guvernul a inventat, prin OUG, un colac de salvare politică pentru baronii locali ai PSD Deputatul PMP Ionuț Simionca a criticat, de la tribuna Camerei Deputaților, modificarile recente aduse de Guvern la Legea electorala, cu privire la alegerea prin vot uninominal a președinților de consilii județene. Alesul bistrițean susține ca schimbarea s-a facut exclusiv in interesul PSD. „La o saptamana de la alegerile europarlamentare și de la referendumul in care romanii au sancționat categoric la vot actuala putere, PSD s-a regrupat și a modificat regulile alegerilor locale. Sa nu creada cineva ca modificarile urmaresc interesele cetațeanului sau o mai mare reprezentativitate a aleșilor… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declaratie sustinuta saptamana aceasta in Camera Deputatilor, presedintele PMP Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a criticat modificarile recente facute de actualul Guvern la legea alegerilor locale. "La o saptamana de la alegerile europarlamentare si de la referendumul in care romanii au sanctionat…

- Curtea Constituționala a Romaniei considera alegerea președinților de Consilii Județene prin vot direct și uninominal ca fiind constituționala. O hotarare in acest sens a fost luata de Curtea Constituționala in data de 12 martie 2008, prin Decizia Nr.305, referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate…

- Proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa fie obligata sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate a trecut azi de Camera Deputatilor, decizionala. Decizia a fost luata cu 165 de voturi favorabile, 90 impotriva…

- Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca in Guvernul PSD-ALDE raman numai persoanele care sunt dispuse sa faca intocmai ce zice Liviu Dragnea. In opinia liderului Pro Romania, cei care și-au pierdut funcțiile de miniștri pana acum au ajuns in aceasta situație pentru ca au refuzat sa mai semneze.Intrebat…

- Curtea Constituționala va da saptamana viitoare, in 10 aprilie, o decizie in privința contestației depuse de Florin Iordache pe tema formarii completurilor de trei judecatori la Inalta Curte de Casație și Justiție. Surse din conducerea PSD au declarat pentru Digi24.ro ca aceasta este ”ultima carte”…

- "Declaratii am auzit si eu zilele trecute. Faptul ca va propune la referendum sa nu mai existe ceva de genul acesta - sa nu se mai dea ordonante de urgenta in domeniul justitiei. (...) Un referendum cu aceasta tema nu rezolva problema de fond. De ce? Pentru ca Legea fundamentala, Constitutia, abiliteaza…

- "Este cert. Voi convoca un referendum pe 26 mai. Asa nu se mai poate. PSD continua asaltul la adresa justitiei, declansat inca de cand a preluat guvernarea. De data aceasta pesedistii vor sa dea OUG prin care sa modifice codurile penale", si-a inceput declaratia de presa presedintele Klaus Iohannis.…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, incepand cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul in curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis. Conducerea celor două Camere ale Parlamentului a…