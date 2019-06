In aceste condiții, in cazul in care Klaus Iohannis va fi noul președinte al Consiliului European, Ponta spune ca Calin Popescu Tariceau, in calitate de șef al Senatului, va fi președintele interimar al țarii. Cristian Preda in schimb nu crede in acest scenariu, precizand printre altele ca Donald Tusk, actualul președinte al Consiliului, iși termina mandatul de președinte al Consiliului European pe 1 decembrie 2019.

Totuși, potrivit Constituției, președintele are un mandat de exact cinci ani iar Iohannis a fost investit in funcție pe data de 21 decembrie 2014. Chiar daca ar prelua dupa…