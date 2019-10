Iohannis, despre amânarea concursului de REZIDENŢIAT 2019: Când trebuia să fie în noiembrie, te apuci în octombrie? Ruşine, PSD! "O adevarata bataie de joc la adresa romanilor pe care si-a permis-o PSD-ul si isi permite si in continuare. Auziti, zice doamna Dancila ca nu se poate tine rezidentitul tinerilor medici, fiindca nu avem ministru al Educatiei. Dragii mei, acuma se organizeaza rezidentiatul? Cand trebuia sa fie in noiembrie, te apuci in octombrie? Pai nu ti-ar fi rusine PSD!", a spus Klaus Iohannis, la reuniunea PNL de la Iasi.

Iohannis a mai spus ca normal ar fi fost ca detaliile despre rezidentiat sa fi fost cunoscute si puse la punct cu cel putin sase luni inainte sa se tina concursul.

