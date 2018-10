Stiri pe aceeasi tema

- Statul ar trebui sa faca un efort astfel incat, pana la final de an, sa poata restitui celor indreptatiti sumele platite in contul taxelor auto, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Daca planul de a scoate oamenii la vot reușește, lucru alimentat și din cauza faptului ca Tudor Chirila, #insist și #rezist s-au bagat in discuție, rezultatul referendumului poate fi prezentat ca o razbunare impotriva a tot ce inseamna haștag pe ideea urmatoare: „voi ați fost in Piața Victoriei 10.000,…

- Prima reactie de la Bucuresti dupa avertizarea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene pe tema Legilor justitiei si a statului de drept a venit din partea liderului PSD. Liviu Dragnea a spus ca nu-si imagina ca o tara membra a Uniunii Europene sa fie amenintata atat de brutal.

- Mai sunt doua zile pana cand incepe UNFINISHED, primul festival multidisciplinar din Romania. Timp de patru zile, jurnalisti, autori, artisti si designeri celebri in toata lumea vor tine prezentari, concerte si conferinte la Muzeul National de Arta din Bucuresti.

- "Evenimentele recente ne arata din nou ca PSD e un partid incapabil sa se reformeze. Cat de mare trebuie sa fie dezastrul provocat de Liviu Dragnea si de cel de-al treilea Guvern personal al domniei sale ca PSD sa ia masuri?", a scris Turcan, duminica pe Facebook. Potrivit acesteia, lideri…

- Antonescu a motivat decizia prin faptul ca vrea sa faca parte din Parlamentul European pentru ca urmeaza o legislatura interesanta. El nu a ratat ocazia de a-i ataca pe actualii si fostii lideri ai PSD, despre care afirma ca au facut si fac parte din ”organizatia oculta pe care o numim stat paralel”.…

- Iata reacția deputatului PSD Liviu Pleșoianu la protestele din Piața Victoriei: ”Calea OMULUI... 1. Care este raspunsul meu la ce se intampla in țara? ... L-am dat deja de o saptamana, atunci cand am donat pentru copiii grav bolnavi direcționand in mod egal banii catre doua organizații…