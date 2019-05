Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Judetean de Cultura Dambovita va invita vineri, 31 mai 2019, ora 18.00, in Piata Mihai Viteazul din Targoviste, la un spectacol extraordinar dedicat copiilor, intitulat: ”Portativul copilariei”.

- N.D. La centrul Cultural “Aurel Stroe” din Busteni, incepe astazi cea de-a X-a ediție a Colocviului național „Coregrafia dansului tradițional, care se desfasoara pana pe 3 aprilie”. Manifestarea este organizata de Centrul Județean de Cultura Prahova și Asociația Așezamintelor Culturale, in colaborare…

- In fiecare an, in luna martie, Centrul Judetean de Cultura Dambovita organizeaza o serie de concerte si spectacole dedicate femeii. Astfel, duminica, 17 martie, incepand cu ora 18.00, la Casa Tineretului din Targoviste va avea loc un concert de muzica simfonica.

- 7 aprilie – termenul limita de inscriere la Festivalul “Teleorman Pop Fest” in Eveniment / on 12/03/2019 at 12:32 / Consiliul Judetean Teleorman, prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman, organizeaza, in acest an, cea de-a 50 a editie a Festivalui National…

- Centrul Judetean de Cultura Dambovita va invita vineri, 22 februarie 2019, ora 17.00, in Amfiteatrul Liceului de Arte ”Balasa Doamna” din Targoviste la Spectacolul folcloric extraordinar ”La hanul cu veselie”.