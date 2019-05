Investiții în Gara de Nord din Capitală Lucrarile, executate in regie proprie, cu personal si utilaje de specialitate, se vor derula in intervalul orar 21:00 - 5:00, astfel incat sa fie asigurate conditiile optime de circulatie, cu implicatii reduse in graficul orar al trenurilor care sosesc si pleaca in/din Gara de Nord.



"Programul de intretinere si reparatii curente la aparatele de cale are drept scop imbunatatirea conditiilor de circulatie, prin ridicarea restrictiilor de viteza si cresterea gradului de siguranta a traficului, la intrarea si iesirea in/din statia Bucuresti Nord", afirma CFR SA, intr-un comunicat postat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

