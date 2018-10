Stiri pe aceeasi tema

- Un elev retras si pasionat de arme al unui colegiu tehnic din peninsula Crimeea a ucis 19 persoane si a ranit 54 intr-un atac armat asemanat de presa rusa cu cele din Statele Unite ale Americii.

- Cainii raspund la stimuli verbali, insa nivelul lor de intelegere si de procesare a cuvintelor a fost mult timp un mister. Pentru a afla mai multe despre acest proces, o echipa de oameni de stiinta din Statele Unite a utilizat tehnici imagistice cu ajutorul carora au fost analizate creierele cainilor…

- 20 de oameni si-au pierdut viata in cel mai grav accident rutier produs in Statele Unite in ultimii 13 ani. O limuzina care transporta patru surori, pe sotii lor si alte rude a ignorat indicatoarele rutiere si a lovit violent o masina de teren stationata, fara pasageri. Soferul si toti cei 17 pasageri…

- Emmanuel Macron si Donald Trump au cautat, intr-o intalnire la New York, in marja Adunarii Generale anuale a ONU, puncte de acord in subiecte de divergenta intre Franta si Statele Unite, relateaza AFP preluata de news.ro.Timp de aproape o ora, cei doilideri au discutat luni seara (ora locala)…

- Un accident cumplit s-a petrecut in cursul zilei de joi. Sapte persoane si-au pierdut viata, dupa ce un camion a patrus pe contrasens si a izbit frontal un autocar. Incidentul s-a petrecut in statul New Mexico, din Statele Unite.

- Administratia Finantelor Dambovita anunta ca in 98% dintre sediile ANAF sunt calculatoare la dispozitia contribuabililor. Finantele incearca, in acest mod, sa ii familiarizeze pe contribuabili cu serviciile online si utilizarea lor.

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a intervenit sambata in disputa crescanda dintre Turcia si Statele Unite, acuzand Washingtonul ca are o "preferinta pentru sanctiuni si intimidare", informeaza AFP. "Jubilatia incercata (de catre presedintele american Donald Trump) cand impune dificultati…

- Maine are loc ultima eclipsa a sezonului, eclipsa partiala de Soare in Leu si totodata Luna noua in Leu, pe fondul a 7 astre retrograde in acest moment. Intregul Univers pregateste atmosfera sa fim ajutati sa mergem mai departe diferit, alti oameni, alte relatii daca este cazul, alte conjuncturi…