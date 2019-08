Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit luni pe omologul sau rus Vladimir Putin in resedinta sa de vara pentru o intrevedere bilaterala inaintea summitului G7, care se va desfasura la sfarsitul saptamanii la Biarritz, in sud-vestul Frantei, fara participarea Rusiei, indepartata din formatul G8 dupa ce a anexat Crimeea in 2014, relateaza AFP. Vladimir Putin, care a sosit la fortul Bregancon (sudul Frantei) cu un elicopter purtand insemnele Rusiei, a fost intampinat de Emmanuel Macron si de sotia acestuia, Brigitte, careia i-a oferit un buchet cu flori. Foto. (c) Gerard Julien / AP Putin…