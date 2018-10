Intemperii în Norvegia: Zeci de persoane evacuate Norvegia este afectata luni de inundatii de proportii in urma precipitatiilor abundente din ultimele zile si de o crestere brusca a temperaturilor generand un fenomen de dezghet si de topire a zapezilor, care a determinat evacuarea a aproximativ o suta de persoane din centrul si vestul tarii, relateaza AFP. Potrivit politiei, 16 persoane au fost evacuate cu elicopterul in cursul diminetii din Skjak, o comuna invadata de ape. Se ridica astfel la 94 numarul persoanelor evacuate din aceasta localitate situata la 250 km nord-vest de Oslo. Mass media locale au difuzat imagini impresionante ale oraselor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Democrația nu este o simpla tehnica electorala. Este alegerea pasionata a unui sistem de valori care ne ingaduie sa traim cu fruntea sus” – Radu Beligan. Se știe, pe 6 și 7 octombrie, toți cetațenii Romaniei cu drept de vot sunt așteptați la urne, la referendum pentru Familie. Suntem invitați sa beneficiem…

- PSD depune plangeri penale impotriva unor politicieni din opozitie PSD a anuntat depunerea unei plângeri penale împotriva reprezentantilor partidelor din opozitie pentru fals în înscrisuri publice. Liderul deputatilor social-democrati, Daniel Suciu, sustine ca…

- UVT va fi prima universitate din sud-estul Europei parte a unei rețele care promoveaza colaborarea dintre instituțiile de invațamant superior și orașele din care provin. Instituția a fost acceptata cu statut de membru observator in cadrul rețelei europene EUniverCities. La inceputul lunii…

- Cei mai fericiti oameni din lume traiesc in tarile nordice, reiese cu fiecare noua editie a Raportului Mondial al Fericirii. Insa un nou studiu vine sa demonteze reputatia de "superputeri ale fericirii" a acestor natiuni, care nu ar face decat sa mascheze greutatile cu care se confrunta o parte insemnata…

- CIA (Agenția Centrala de Informații) a SUA și agenția Stratfor (care este o subsidiara a CIA) anticipeaza schimbari majore pentru continentul european pana in 2025. Stratfor publica regulat rapoarte legate, in general, de subiecte de mare interes și, credem noi, foarte rar s-a inșelat in previziunile…

- Cu doar o luna inainte sa vina in Romania pentru a-si cunoaste familia biologica, Csillag Imre, tanarul de 26 de ani nascut in Simleu Silvaniei si adoptat la varsta de doi ani de un cuplu din Norvegia, a aflat ca femeia care i-a dat viata si pe care astepta cu nerabdare sa o intalneasca a murit intr-un…

- O noua editie a Festivalului ARTmania va avea loc vineri si sambata in Piata Mare, din centrul istoric al orasului, potrivit unui anunt publicat miercuri de Primaria Municipiului Sibiu. In prima zi de eveniment, pe scena vor urca trupe internationale de rock progresiv, neofolk si post-rock…

- Numeroase sate de pe teritoriul Suediei au fost evacuate in noaptea de miercuri spre joi, iar altele au fost in pericol de a fi cuprinse de flacari, in conditiile in care autoritatile se lupta sa stinga peste 40 de incendii forestiere provocate de temperaturile ridicate, informeaza DPA. In urma solicitarii…