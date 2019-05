Stiri pe aceeasi tema

- Partidul premierului Narendra Modi a anunțat joi ca a caștigat alegerile generale din India in urma numararii voturilor, in timp ce piața bursiera a crescut in așteptarea unui alt mandat de cinci ani al liderului naționalist hindus, relateaza Associated Press, informeaza Mediafax.Citește și:Un…

- Scrutinul electoral din India desfasurat pe durata a sase saptamani s-a incheiat duminica, majoritatea sondajelor realizate la iesirea din sectiile de votare indicand o victorie clara a partidului nationalist hindus al premierului Narendra Modi, Bharatiya Janata (BJP), informeaza dpa preluat de agerpres.…

- Aproape 900 de milioane de indieni sunt așteptați la urne in urmatoarele șase saptamani in cadrul celui mai mare exercitiu democratic intreprins vreodata in istoria lumii. Indienii iși aleg in aceasta perioada cei 543 de deputati ai camerei inferioare (Lok Sabha) a parlamentului. Joi au inceput alegerile…

- Alianța de guvernare din India se afla la doar câteva voturi distanța de obținerea unei majoritați simple în parlament, conform unui sondaj general de opinie realizat înainte de alegerile generale care vor avea loc pe 11 aprilie, informeaza Reuters. Coaliția condusa…