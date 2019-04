"Orice natiune are un simbol. Cand arde simbolul, totul se ruineaza. Ca unul care a trait in Paris, sunt solidar cu poporul francez, care iubeste frumos si nefandosit un simbol. Vive la France!", a spus Ignatie.



Imediat dupa ce presedintele Frantei a declarat pe contul sau de Twiter "la fel ca toti compatriotii nostri, sunt trist in aceasta seara sa vad cum arde aceasta parte din noi", episcopul Husilor a spus intr-o postare pe Instagram ca Emmanuel Macron, "presedintele unei tari declarat laice, iubeste mai mult catedralele decat spitalele", facand astfel referire la cei care contesta…