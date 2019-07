Incendiu la un beach bar din statiunea Mamaia

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi in statiunea Mamaia. Potrivit ISU Dobrogea un transformator electric de la Hotel Venus din statiunea Mamaia. "La incendiu intervin pompierii de la punctul temporar din…

- Camp;C Concept Direct SRL va amenaja o plaja in statiunea Mamaia. In acest sens, a obtinut de la Primaria Constanta certificatul de urbanism nr. 1992 din 7.06.2019, care consta in "Amenajare sector plaja Mamaia, sector I, zona I, subsector 15 beach bar , constructii provizoriildquo;. Camp;C Concept…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi in Satul de Vacanta din Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit la restaurantul Jubileu . Din rpimele informatii arde o camera de la etaj si acoperisul.…

- Un incendiu de vegetatie uscata s a produs duminica langa parcul de distractii Roller Coaster din Sat Vacanta Constanta. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, s a deplasat 1 autospeciala din punctul temporar din Mamaia cu 4 subofiteri, fara probleme. ...

- Potrivit unei informații de ultima ora, un incendiu a cuprins, in aceasta seara, cladirea undei ferme de creștere a pasarilor din localitatea buzoiana Amaru. La fața locului au fost trimise doua echipaje de stingere de la ISU Prahova, iar ISU Buzau a decis sa trimita, la randul sau, mai echipaje in…

- Pompierii de la Detașamentul Slatina au actionat in urma cu putinm timp cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, o autospeciala de transport personal și victime multiple pentru stingerea ...

- Un accident rutier a avut loc vineri seara in statiunea Mamaia, zona Cazino. Trei autoturisme s au facut praf, una dintre ele rasturnandu se in afara carosabilului.Potrivit IPJ Constanta, din primele informatii, trei persoane au fost ranite.Pompierii dar si echipaje SMURD si SAJ se afla la fata locului.Revenim…

- Pompierii din cadrul ISU Valcea au reluat in aceasta dimineata lupta cu flacarile care au cuprins aseara o parte din padurea de stajar din Brezoi – zona “Debușare”. Intervin 35 de pompierii militari, care au de parcurs, de la drumul ...