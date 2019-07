Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit și șapte au fost ranite grav, in timpul nopții de sambata spre duminica, in urma unui accident intre trei mașini, produs pe Drumul European 581, in zona localitații Badeana, județul Vaslui.Potrivit ISU Vaslui, accidentul s-a produs pe Drumul European 581, pe raza localitații…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Accid rut Baia Mare, str 8 Martie, impact frontal 2 autoturisme, 3 victime dintre care 1 este transp de urg la UPU SJUrg, celelalte 2 au refuzat. Au intervenit echipaje TIM, EPA si SAJ. Vom reveni cu amanunte. Foto :arhiva

- Accident cumplit in Maramures in urma cu cateva minute: Trei autoturisme implicate. 7 victime, dintre care 3 copii. Trafic blocat.foto Accidint Rutier grav in urma cu cateva minute in localittatea Grosii Baii. Trei autoturisme implicate, 7 victime, dintre care 3 copii, au intervenit 2 echipaje SAJ…

- Un camion al unui distribuitor de inghetata s-a izbit frontal cu autoturism. Din primele informatii, in urma coliziunii, care a avut loc intr-un varf de panta, trei persoane au fost ranite. Starea acestora nu este momentan cunoscuta. Vom reveni cu amanunte.

- Imagini accident teribil : Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, sunt doi morti.foto+video Un accident teribil a avut pe DN1 la ieșirea din Sebeș spre Sibiu. Doua persoane au decedat dupa un impact frontal intre doua autoturisme. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un accident rutier grav a avut loc in cursul dupa-amiezii de astazi, 11 aprilie 2019, pe DN1, la ieșirea din Sebeș inspre Sibiu. Doua persoane au decedat dupa un impact frontal petrecut intre doua autoturisme. “Accident rutier pe DN1 la ieșire din Sebeș catre Sibiu. Impact frontal intre doua auto și…

- Un accident rutier grav a avut loc joi dupa-masa, pe DN1, la ieșirea din Sebeș spre Sibiu. Doua persoane au ramas incarcerate dupa un impact frontal intre doua autoturisme. “Accident rutier pe DN1 la ieșire din Sebeș catre Sibiu. Impact frontal intre doua auto și doua persoane incarcerate. Pericol de…