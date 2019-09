Imagine nemaivăzută cu Kate Middleton. Privirea Prințului William spune totul Deși sunt casatoriți de opt ani, Kate Middleton și Prințul William nu și-au aratat niciodata afecțiunea in public. Acum a aparut o fotografie veche cu cei doi, in care se poate citi iubirea in ochii lor. La doar un an dupa ce s-au casatorit, ducesa de Cambridge l-a insoțit pe soțul ei la un meci de polo caritabil in apropiere de Ascot. Acolo, cei doi au avut un moment extrem de draguț. Acel moment a fost surprins de un aparat de fotografiat. Iar acum acea imagine a devenit virala. In fotografie se vede cum Kate ii inmaneaza un premiul lui William. In acel moment, cei doi s-au privit cu iubire… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

