Imagine Dragons lansează „Birds” feat. Elisa In luna iunie, Imagine Dragons ne bucura cu o serie intreaga de colaborari neașteptate – renumita trupa lanseaza „Birds” feat. Elisa, renumitul superstar italian. Noua piesa este integrata pe varianta deluxe a albumului „Origins”, lansat in luna noiembrie a anului 2018. „Birds” este o balada pop-rock sensibila, a carei sensibilitate este susținuta de combinația reușita dintre linia melodica molipsitoare și vocea hipnotica a Elisei. „Birds” este un cantec care utilizeaza zborul pasarii drept metafora pentru a spune povestea unei iubiri incheiate. Narațiunea dragostei consumate ia naștere treptat,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

