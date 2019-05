Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cele cateva ore petrecute in fata reprezentantilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, Ilan Laufer a facut cateva precizari in fata reprezentantilor presei, pana sa plece de la sediul institutiei. “Sunt total nevinovat, va spun cu mana pe inima. (…) Acum am fost chemat, mi s-a…

- Ilan Laufer, fost ministru, actual consilier al premierului Viorica Dancila, a fost audiat timp de 5 ore in timpul audierilor de joi efecuate de catre polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice. Conform unor surse, el a adormit in timp ce era audiat, el fiind obosit dupa minivacanța…

- Fostul ministru Ilan Laufer a fost audiat joi la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, in dosarul lui Carmen Adamescu, fiind suspectat de complicitate la gestiune frauduloasa si evaziune fiscala, anunta Romania TV.. https://www.romaniatv.net/ilan-laufer-audiat-la-directia-de-investigare-a-criminalitatii-economice-din-igpr_472330.html